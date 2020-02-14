Генпрокуратура передала ГБР 42 "дела Майдана"

В Госбюро расследований передали материалы дел, общим объемом более 6,5 тысяч томов. Все они касаются преступлений против Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Офис генпрокурора передал спецподразделению ГБР по расследованию преступлений против Революции Достоинства в 2013-2014 годах 42 уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 13 февраля.

Общий объем материалов дела - более 6,5 тысяч томов, говорят следователи.

За последний месяц направлено в суд производство относительно убийства журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании четырех участников протестов 18 февраля 2014 года.

Как известно, расследование дел Майдана передали в Госбюро расследований. На днях ГБР объявило первое подозрение по данному делу.

В то же время, правозащитники указывают на отсутствие прогресса в делах Майдана.

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