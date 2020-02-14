Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генпрокуратура передала ГБР 42 "дела Майдана"

Комментариев: 5
В Госбюро расследований передали материалы дел, общим объемом более 6,5 тысяч томов. Все они касаются преступлений против Революции Достоинства в 2013-2014 годах.
Офис генпрокурора передал 42 "дела Майдана" в ГБР
Офис генпрокурора передал 42 "дела Майдана" в ГБР
Getty Images (архивное фото)

Офис генпрокурора передал спецподразделению ГБР по расследованию преступлений против Революции Достоинства в 2013-2014 годах 42 уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 13 февраля.

Общий объем материалов дела - более 6,5 тысяч томов, говорят следователи.

За последний месяц направлено в суд производство относительно убийства журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании четырех участников протестов 18 февраля 2014 года.

Как известно, расследование дел Майдана передали в Госбюро расследований. На днях ГБР объявило первое подозрение по данному делу.

В то же время, правозащитники указывают на отсутствие прогресса в делах Майдана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, майдан, расследование, Евромайдан, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    14.02.2020, 03:04
Оценка:  -6
Boxerogos
На Майдане людей убивали"мясники" тогдашней оппозиции,которая пошли ва-банк.Ведь если бы Майдан провалился,все они бы дружно присели на кичу за призывы к госперевороту и экстремизм.Вот они и отдали приказ своим"мясникам"расстрел ивать людей с обеих сторон...А 5-й кАнал,делал в прямом эфире"правильную
Boxerogos    14.02.2020, 03:08
Оценка:  -5
Boxerogos
"картинку,вливая в мозги людей потоки зомбопоноса,мол это Беркут всех убил по приказу Януковича...Но Янукович был лишь вором и казнокрадом,но уж никак не убийцей,к тому же его вину в этих убийствах так никто и не доказал.А признаваться в своих злодеяниях на Майдане"пэрэможци" ясное дело не хотят.Зан
Boxerogos    14.02.2020, 03:09
Оценка:  -5
Boxerogos
авес.
Antishka_Muha    14.02.2020, 01:06
Оценка:  -11
Antishka_Muha
Я человек простой, вижу коммент рагуля петиной ботофермы с бешенной накруткой – ставлю минус!
Letohradek    14.02.2020, 00:02
Оценка:  +13
Letohradek
Любопытно, все те, которые утверждают, что протестующие на Майдане, сами себя расстреливали, видят ли вооруженных януковских холуев на данном фото, или нет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь