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В Харькове мужчина забил палкой до смерти собственную мать

Комментариев: 1
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.
Полицейские задержали 37-летнего сына погибшей
Полицейские задержали 37-летнего сына погибшей
hk.npu.gov.ua

17 февраля, в Харькове, полицейские задержали 37-летнего мужчину, который до смерти забил свою 61-летнюю мать палкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

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Около 11:00 правоохранители получили сообщение о том, что в доме по проспекту Победы обнаружено бездыханное тело местной жительницы. 

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что смерть женщины наступила от побоев, нанесенных деревянной палкой.

Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемого в убийстве: им оказался 37-летний безработный сын погибшей. Полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие вину подозреваемого.

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В Шевченковском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, пенсионерка из-за долга сожгла дом с двумя инвалидами и повесилась во дворе.

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Теги: Харьков, убийство, полиция, палка
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Комментариев (1)
Rikstal    17.02.2020, 19:35
Оценка:  +16
Rikstal
А мати ж його пожаліла, коли можна, і треба було викинути цього виродка із лона свого!
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