В Харькове мужчина забил палкой до смерти собственную мать

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

17 февраля, в Харькове, полицейские задержали 37-летнего мужчину, который до смерти забил свою 61-летнюю мать палкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

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Около 11:00 правоохранители получили сообщение о том, что в доме по проспекту Победы обнаружено бездыханное тело местной жительницы.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что смерть женщины наступила от побоев, нанесенных деревянной палкой.



Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемого в убийстве: им оказался 37-летний безработный сын погибшей. Полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие вину подозреваемого.

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В Шевченковском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.



Напомним, пенсионерка из-за долга сожгла дом с двумя инвалидами и повесилась во дворе.

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