Захват украинцев на Азове: МИД выразил протест

Российской стороне передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь.

На Азове произошел очередной инцидент с украинскими моряками

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразило протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства, обнародованном в понедельник, 17 февраля.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", – говорится в комментарии.

Отмечается, что в ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно-признанного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", – добавили в МИД.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Россия задержала в Азовском море судно с украинцами. Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

Позже в России заявили, что трое из четырех украинских рыбаков якобы признали факт незаконного вылова рыбы.

В свою очередь украинская полиция возбудила уголовное дело, расценив захват рыбаков как похищение.

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