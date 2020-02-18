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Коронавирус на круизном лайнере: двое украинцев чувствуют себя нормально

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Двое украинцев, которые являются членов экипажа корабля, на данный момент проходят лечение в военном госпитале.
Лайнер Diamond Princess в японском порту
Лайнер Diamond Princess в японском порту

Двое граждан Украины, инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, чувствуют себя нормально. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV в понедельник, 17 февраля.
 
"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", - сказал глава МИД.
 
По его словам, двое украинцев, которые являются членов экипажа корабля, на данный момент проходят лечение в военном госпитале.
 
Напомним, 20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
 
3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Конец заточения: пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на берег
 
Общее число заболевших на круизном лайнере составляет 454 человека.

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Теги: украинцы, лайнер, коронавирус
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Источник: Интерфакс

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Комментариев (1)
Предаторр    18.02.2020, 00:14
Оценка:  -2
Предаторр
Коронавирус на круизном лайнере:Двое украинцев перед смертью чувствуют себя нормально.
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