Командир подразделения воинской части избил солдата до смерти

Командир пойдет под суд.

ГБР закончило досудебное расследование по делу об избиении командиром подразделения одной из воинских частей солдата.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Известно, что в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения избил солдата. Потерпевшего госпитализировали, а через какое-то время он скончался в госпитале.

Следствие проверило обстоятельства возможной предвзятости командование части при проведении ими служебного расследования, по результатам которого с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай. Правоохранители указанную версию командования опровергли и установили обстоятельства гибели военнослужащего.

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Поскольку расследование дела закончено, обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного

повреждения (ч. 2 ст. 121 УК Украины) и превышение военным служебным лицом власти (ч. 4 ст. 426-1) УК Украины направлено в суд.

Напомним, экс-советник Порошенко “психанул” и обозвал воинов ВСУ “ублюдками”. Юрий Бирюков оказался в центре грандиозного скандала.

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