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"Совсем изгоревался": Богдан позвал на Сейшелы "девочек"

Комментариев: 8
Отставной глава ОП пожаловался на "скукотищу" и попросил девушек поддержать его "в трудную минуту".
Богдан позвал "девочек" на Сейшелы
Богдан позвал "девочек" на Сейшелы
Андрей Богдан / Фейсбук

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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новую порцию фотографий с отдыха на Сейшелах. Фото экс-чиновник обнародовал в Фейсбуке.

Публикацию снимков с тропическими пейзажами (на этот раз без собственного портрета) уволенный глава ОП сопроводил приглашением проведать его на Сейшелах.

Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукотища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я – безвластие, - написал он.

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Также Андрей Богдан пожаловался, что в комментариях у него обнаружены только “нетрадиционные и умственно страшненькие“ девушки.

Андрей Богдан / Фейсбук

Напомним, первую фотографию с отдыха на Сейшелах Богдан опубликовал в понедельник, 17 февраля. Тогда он завершил пост фразой “Денег нет, но вы держитесь“.

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Теги: Богдан, Сейшелы, Офис президента
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Комментариев (8)
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СТЕКЛО_МОЙ    18.02.2020, 22:35
Оценка:  +2
СТЕКЛО_МОЙ
сдайте его на опыты )))
Ukraineslava    18.02.2020, 21:39
Оценка:  +7
Ukraineslava
Вздрочнул бы , полегчало бы..
cnx_fever    18.02.2020, 20:58
Оценка:  -5
cnx_fever
Лошара - ты цену сразу озвучивай , тогда приедут , а бесплатно тебе только правая рука даст.
zveroboy111    18.02.2020, 20:52
Оценка:  +9
zveroboy111
Дівчину тобі з косою та в білому.
Брюква_и_Клюква    18.02.2020, 20:30
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Надо к нему местных ниггеров прислать, чтобы сделали Андрюшке массаж прямой кишки
Колишній-східняк    18.02.2020, 20:18
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Урод.
Бим_Бом    18.02.2020, 20:12
Оценка:  +9
Бим_Бом
Даун, купи себе самотёк)))
Бим_Бом    18.02.2020, 20:13
Оценка:  +9
Бим_Бом
Самотык
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