"Совсем изгоревался": Богдан позвал на Сейшелы "девочек"

Отставной глава ОП пожаловался на "скукотищу" и попросил девушек поддержать его "в трудную минуту".

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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал новую порцию фотографий с отдыха на Сейшелах. Фото экс-чиновник обнародовал в Фейсбуке.

Публикацию снимков с тропическими пейзажами (на этот раз без собственного портрета) уволенный глава ОП сопроводил приглашением проведать его на Сейшелах.

Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукотища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я – безвластие, - написал он.

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Также Андрей Богдан пожаловался, что в комментариях у него обнаружены только “нетрадиционные и умственно страшненькие“ девушки.

Андрей Богдан / Фейсбук

Напомним, первую фотографию с отдыха на Сейшелах Богдан опубликовал в понедельник, 17 февраля. Тогда он завершил пост фразой “Денег нет, но вы держитесь“.

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