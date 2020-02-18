Платформа примирения. Новая инициатива по Донбассу

Пока на Донбассе продолжаются ожесточенные бои советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо запускает платформу примирения.

Национальная платформа примирения и единства – это проект советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса и бывшего шоумена Сергея Сивохо. Пока про платформу только снят ролик. А она должна стать одной из составляющих новой гуманитарной политики Украины в отношении Донбасса.

Корреспондент.net разбирался, что платформа может представлять из себя.

Идея

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский отмечал, что власти готовы к диалогу с мирным населением на территории ОРДЛО. Однако, напомнил, что это еще не все жители Донбасса.

Зеленский также подчеркнул, что важно учесть мнение 1,5 млн граждан — вынужденных переселенцев с захваченных украинских территорий.

“Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы Мир Донбасса, к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины”, — заявил в Мюнхене Зеленский.

Воплощать в жизнь эту идею поручено Сергею Сивохо. “Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Наша задача — наводить мосты”, — поясняет бывший шоумен.

“Эта платформа создана в рамках выполнения сформулированных президентом задач по гуманитарной политики реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа”, — говорит уже помощник Сивохо Иван Толкачев.

Что конкретно будет представлять из себя платформа пока мало понятно. Но ранее Сивохо говорил, что для реинтеграции Донбасса необходимо “вернуть старикам пенсии”, найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе, выдать украинские документы 140 тыс. детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), упростить порядок пересечения КПВВ и создать “нормальные человеческие условия” на пропускных пунктах.

Реакция

После эскалации конфликта на Донбассе и атаки на украинские позиции, запуск платформы Сивохо решили перенести.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", – заявил сам советник секретаря СНБО.

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно", – добавил он.

Но эксперты не особо верят в успех предприятия Сивохо. Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что платформа примирения загоняет Украину в невыгодное положение.

"Само название инициативы подразумевает "примирение" одной части Украины с другой, оно не обязывает Россию ни к чему, а обязывает только Украину. И выставляет все так, будто бы именно наша страна виновата в "конфликте", хотя в реальности это Россия развязала очередную войну, и это понимает весь мир. Поэтому у нашей страны здесь два пути: либо мы повесим себе на шею "гирю" в виде фактически признанного нами террористического квазигосударственного образования на Донбассе (возобновим финансирование этих территорий, начнем ремонтировать инфраструктуру, пострадавшую в ходе войны и т.п.), но контроль над территориями так и не получим – или получим, но лишь формальный. Либо мы не станем подыгрывать РФ в стремлении выдать развязанную ими же войну за "гражданский конфликт" и полностью переключимся на поддержку, развитие и обеспечение безопасности только тех территорий, которые остались под контролем Киева", - полагает Голобуцкий.

Журналист Денис Казанский считает бои на Донбассе самым ярким аргументом в пользу того, что создание платформы примирения не имеет смысла.

“Создавать можно хоть десять подобных платформ - ситуацию все равно они не изменят. Местное население в Л/ДНР с 2014 года не является субъектом, принимающим решения - там все контролирует Кремль. Соответственно, боевые действия на Донбассе не закончатся до тех пор, пока Владимир Путин сам этого не захочет, и не выведет оттуда свои войска. События, которые произошли сегодня, в очередной раз это подтверждают. Это еще и наглядная демонстрация того, насколько жалко и бессмысленно выглядит презентация “платформы примирения” Сивохо”, - полагает журналист.