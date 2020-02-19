Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе

Кабинет министров приобрел услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабмина в 2019 году за 84 000 гривен.

За подготовку своего годового отчета о работе Кабмин заплатил частной фирме десятки тысяч Facebook/ KabminUA

Кабинет Министров потратил 84 тысячи гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров.

Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тысяч гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - 24 тысячи гривен, подготовка тезисов - 18 тысяч гривен, редактирование текстов - 6 тысяч гривен.

Как заявила директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова, отчет для Кабинета министров, который обошелся в 84 тысячи гривен, компания готовила сутками и ей было "не до купальников". Об этом Магонова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Расскажу я вам, что значит делать презентацию для Кабмина. Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальничков было. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%", - написала она.

Напомним, правительство Украины в понедельник, 17 февраля, опубликовало отчет о своей деятельности за 2019 год. В нем говорится, что Кабмин по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

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