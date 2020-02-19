В МВД рассказали, сколько собак служат на границе

Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак.

В Украине "служат" около 1200 собак МВД Украины

В Госпогранслужбе "работает" около 1200 служебных собак. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.

В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 ед. оружия, 4,5 тыс. боеприпасов, 30,5 кг взрывчатки, 65,7 кг наркотиков и 1,52 млн пачек сигарет, добавили в МВД.

Ранее в аэропорту Запорожья служебная собака унюхала незадекларированные деньги в чемодане одного из пассажиров авиарейса из Турции.

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