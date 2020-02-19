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В МВД рассказали, сколько собак служат на границе

Комментариев: 1
Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак.
В Украине "служат" около 1200 собак
В Украине "служат" около 1200 собак
МВД Украины

В Госпогранслужбе "работает" около 1200 служебных собак. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.

В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 ед. оружия, 4,5 тыс. боеприпасов, 30,5 кг взрывчатки, 65,7 кг наркотиков и 1,52 млн пачек сигарет, добавили в МВД.

Ранее в аэропорту Запорожья служебная собака унюхала незадекларированные деньги в чемодане одного из пассажиров авиарейса из Турции.

На Закарпатье убили служебную собаку пограничников

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Теги: собаки, фото, МВД Украины, служба, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    19.02.2020, 06:18
Оценка:  -1
Антибес
Двуногих собак?
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