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В Хмельницкой области на взятке в $20 тысяч задержали фискала

Комментариев: 1
Заместитель начальника одного из управлений ГФС требовал деньги за закрытие уголовного производства.
Прокуратура разоблачила взяточника из управления ГФС Хмельницкой области
Прокуратура разоблачила взяточника из управления ГФС Хмельницкой области
khmel.gp.gov.ua

Заместитель начальника управления Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области задержали во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура сообщает, что налоговик через своего знакомого требовал у предпринимателей взятку за то, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов и служебный подлог.

По версии прокуратуры, свои услуги злоумышленник оценил в 20 тысяч долларов, часть из которых якобы должен был передать в пользу полиции, которая осуществляет досудебное расследование в указанном уголовном производстве.

 khmel.gp.gov.ua
 

Против чиновника завели дело по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством" и "злоупотребление влиянием" Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что таможенников аэропорта Херсон поймали на взятках, которые они требовали с предпринимателей, которые занимались импортом товаров из одной из стран Ближнего Востока.

А в Винницкой области правоохранители задержали депутата одного из горсоветов при получении части взятки в размере $20 тысяч.

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Теги: коррупция, взятка, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Хмельницька область, Фискальная служба, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    19.02.2020, 21:27
Оценка:  +11
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Шо ж Вы людям работать не даете, то одного взяли то второго, коррупцию уничтожите, кто ж работать будет?)))
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