В Хмельницкой области на взятке в $20 тысяч задержали фискала

Заместитель начальника одного из управлений ГФС требовал деньги за закрытие уголовного производства.

Заместитель начальника управления Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области задержали во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура сообщает, что налоговик через своего знакомого требовал у предпринимателей взятку за то, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов и служебный подлог.

По версии прокуратуры, свои услуги злоумышленник оценил в 20 тысяч долларов, часть из которых якобы должен был передать в пользу полиции, которая осуществляет досудебное расследование в указанном уголовном производстве.

Против чиновника завели дело по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством" и "злоупотребление влиянием" Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что таможенников аэропорта Херсон поймали на взятках, которые они требовали с предпринимателей, которые занимались импортом товаров из одной из стран Ближнего Востока.

А в Винницкой области правоохранители задержали депутата одного из горсоветов при получении части взятки в размере $20 тысяч.

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