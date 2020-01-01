Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из Китая - заявил Геращенко.

Стало известно, в каких условиях будут содержаться эвакуированные из Китая Антон Геращенко / Facebook

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал в каких условиях будут содержаться эвакуированные граждане Украины из Китая. Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Читай также: Эвакуация из Уханя: К протестующим пригнали БТР

“Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры“ - отметил Геращенко.

Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родину своих сограждан - подчеркнул замглавы МВД

Читай также: Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги

“Не надо судить весь украинский народ по бессмысленным экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных человек. Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина. Желаю всем нашим согражданам - мира, добра и здоровья“ - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.