Стало известно, в каких условиях будут содержаться эвакуированные из Китая
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал в каких условиях будут содержаться эвакуированные граждане Украины из Китая. Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
Читай также: Эвакуация из Уханя: К протестующим пригнали БТР
“Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры“ - отметил Геращенко.
Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родину своих сограждан - подчеркнул замглавы МВД
Читай также: Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги
“Не надо судить весь украинский народ по бессмысленным экзальтированным действиям нескольких сотен спровоцированных человек. Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина. Желаю всем нашим согражданам - мира, добра и здоровья“ - подытожил он.
Ранее сообщалось о том, что самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.