В районе Новых Санжар образовалась огромная пробка: Дорога заблокирована

Правоохранители пускают в Новые Санжары только спецтранспорт.

В районе Новых Санжар в Полтавской области образовалась большая пробка из сотней автомобилей. Правоохранители заблокировали дорогу и пускают туда только спецтранспорт. Об этом сообщает местное издание kolo.news.

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Правоохранители пропускают только автомобили скорой помощи, полиции, и транспортНациональной гвардии.



Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.



"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - рассказал один из водителей.





Напомним, стало известно, как себя чувствуют эвакуированные из Китая.

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