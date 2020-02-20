В районе Новых Санжар образовалась огромная пробка: Дорога заблокирована
Правоохранители пускают в Новые Санжары только спецтранспорт.
В районе Новых Санжар в Полтавской области образовалась большая пробка из сотней автомобилей. Правоохранители заблокировали дорогу и пускают туда только спецтранспорт. Об этом сообщает местное издание kolo.news.
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Правоохранители пропускают только автомобили скорой помощи, полиции, и транспортНациональной гвардии.
Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.
"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - рассказал один из водителей.
Напомним, стало известно, как себя чувствуют эвакуированные из Китая.
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