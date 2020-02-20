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В районе Новых Санжар образовалась огромная пробка: Дорога заблокирована

Комментариев: 1
Правоохранители пускают в Новые Санжары только спецтранспорт.
Под Новыми Санжарами образовались пробки
Под Новыми Санжарами образовались пробки
kolo.news

В районе Новых Санжар в Полтавской области образовалась большая пробка из сотней автомобилей. Правоохранители заблокировали дорогу и пускают туда только спецтранспорт. Об этом сообщает местное издание kolo.news.

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Правоохранители пропускают только автомобили скорой помощи, полиции, и транспортНациональной гвардии.

Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.

"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - рассказал один из водителей.


Напомним, стало известно, как себя чувствуют эвакуированные из Китая.

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Комментариев (1)
COZEL    20.02.2020, 14:26
Оценка:  -3
COZEL
А ВЫ ЯНЕКА РУГАЕТЕ)))
https://rusvesna.su/ne ws/1582200346
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