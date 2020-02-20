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"Позорище": Экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов

Комментариев: 11
Экипаж самолета, который эвакуировал из Уханя украинских граждан, был в шоке от проходящих в Украине митингов.
Борт самолета с эвакуированными украинцами
Борт самолета с эвакуированными украинцами
facebook.com/Александр Махов

Экипаж лайнера, который эвакуировал украинских граждан из Уханя, был очень удивлен в связи с протестами, которые проходят в стране. Как отмечается, все бортпроводники, медики и член экипажа являются добровольцами, которые прилетели эвакуировать граждан Украины. Об этом сообщает специальный корреспондент канала “Украина 24“ Александр Махов у себя в Facebook

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Как рассказывает Александр, сам самолет был разделен на две части: в одной части экипаж, медики, и журналист. Затем буферная зона. Для ее прохождения необходимо одевать специальный костюм, очки и респиратор.

Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию, - сообщил корреспондент.

Также он сообщил, что весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов, так как все члены экипажа являются добровольцами - “потому что Украина своих не бросает“. И написал: “Позорище“.

facebook.com/Александр Махов

facebook.com/Александр Махов

facebook.com/Александр Махов

Напомним, ранее Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар. 

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Теги: Украина, Ухань, Протесты, Экипаж, Коронавирус
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Комментариев (11)
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Boxerogos    20.02.2020, 17:16
Оценка:  0
Boxerogos
Позорище-это синоним всей нашей недостраны вот уже последние 6 лет.
zveroboy111    20.02.2020, 17:16
Оценка:  -1
zveroboy111
Хто зна, хто зна ...
Рондол    20.02.2020, 16:54
Оценка:  -7
Рондол
"Чхнув, а не чихнув"
Этот Александр Махов, стандартный коситель под щирого украинца, ну не знаешь мовы пиши на русском, вот уже клоун.
thebestdraw    20.02.2020, 16:43
Оценка:  -10
thebestdraw
почему самолет не полетел в москву? пусть бы заражали русофашистов...
PavelVL    20.02.2020, 16:49
Оценка:  -5
PavelVL
Потому что там украинцы летят домой. А их свои заразят. Русских ник то не эвакуирует они сами доедут.
PavelVL    20.02.2020, 16:35
Оценка:  -5
PavelVL
А что тут одни русские уроды пишут, вас каким боком это касается?
Asmo    20.02.2020, 16:28
Оценка:  +3
Asmo
Это всё последствия хайпа телеканалов, кто создаст более страшный сюжет про коронавирус. Когда в цивилизованных странах запускались ролики, где доктор абсолютно спокойным голосом объяснял что это и как уберечься, по всяким там ICTV под хорор-музыку показывали падающих и трясущихся китайцев! Итог..
askjhl    20.02.2020, 16:16
Оценка:  0
askjhl
Запукров нужно выделить в отдельную нацию, никакого отношения к украинцам не имеющую.
Alexsy    20.02.2020, 16:04
Оценка:  0
Alexsy
Гнилые люди, а после "эволюции негиидности" вдвойне!
Alexsy    20.02.2020, 16:04
Оценка:  0
Alexsy
Гнилые люди, а после "эволюции негиидности" вдвойне!
Хюндай    20.02.2020, 15:58
Оценка:  +2
Хюндай
Украинец здоровый - больному не товарищь,вы шо не знали где живёте.
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