"Позорище": Экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов

Экипаж самолета, который эвакуировал из Уханя украинских граждан, был в шоке от проходящих в Украине митингов.

Экипаж лайнера, который эвакуировал украинских граждан из Уханя, был очень удивлен в связи с протестами, которые проходят в стране. Как отмечается, все бортпроводники, медики и член экипажа являются добровольцами, которые прилетели эвакуировать граждан Украины. Об этом сообщает специальный корреспондент канала “Украина 24“ Александр Махов у себя в Facebook.

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Как рассказывает Александр, сам самолет был разделен на две части: в одной части экипаж, медики, и журналист. Затем буферная зона. Для ее прохождения необходимо одевать специальный костюм, очки и респиратор.

Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию, - сообщил корреспондент.

Также он сообщил, что весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов, так как все члены экипажа являются добровольцами - “потому что Украина своих не бросает“. И написал: “Позорище“.

facebook.com/Александр Махов

facebook.com/Александр Махов

facebook.com/Александр Махов

Напомним, ранее Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар.

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