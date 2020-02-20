Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе 53-летний отчим развращал 15-летнюю падчерицу

Комментариев: 1
Досудебное расследование завершено.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
zakarpatpost.net

Читай также: В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске

Органы следствия Одессы завершили досудебное расследование по делу о развращении 15-летней девочки ее 53-летним отчимом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, отчим напоил девочку алкоголем. Затем она уснула. Он воспользовался ее беспомощным состоянием и осуществил по отношению к несовершеннолетней развратные действия.

Читай также: В Запорожье мужчина изнасиловал двух 10-летних мальчиков

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Если суду удастся доказать вину мужчины, ему грозит до восьми лет лишения свободы за развращение несовершеннолетней.

Напомним, в центральном ТЦ Львова транслировали порно. Появилось видео с места событий. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: развращение, отчим, падчерица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    20.02.2020, 19:36
Оценка:  0
Boxerogos
Не развращал,а наглядным путём занимался её половым воспитанием и попутно прививал ей европейские ценности.)))))))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь