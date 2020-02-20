В Одессе 53-летний отчим развращал 15-летнюю падчерицу
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Органы следствия Одессы завершили досудебное расследование по делу о развращении 15-летней девочки ее 53-летним отчимом.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По версии следствия, отчим напоил девочку алкоголем. Затем она уснула. Он воспользовался ее беспомощным состоянием и осуществил по отношению к несовершеннолетней развратные действия.
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На данный момент подозреваемый находится под стражей. Если суду удастся доказать вину мужчины, ему грозит до восьми лет лишения свободы за развращение несовершеннолетней.
Напомним, в центральном ТЦ Львова транслировали порно. Появилось видео с места событий.
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