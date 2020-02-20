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Озвучена "география" эвакуированных украинцев

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Эвакуированные из Китая украинцы являются выходцами из 14 областей, а также из Киева.
Озвучена "география" эвакуированных украинцев

До поездки в Китай эвакуированные украинцы проживали в различных регионах Украины. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, пишет РБК-Украина в четверг, 20 февраля.

По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Также стало известно, что самым молодым украинцем, которого эвакуировали из Китая, является ребенок 2012 года рождения. Он родом из Мариуполя.

Как известно, из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

Стоит отметить, что только несколько мест объявили о готовности принять эвакуированных из Китая. В большинстве населенных пунктов, где находятся учреждения, подходящие для обсервации, выступили категорически против этого.

Так и в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных, со вчерашнего вечера протестуют против размещения эвакуированных людей.

Въезд в санаторий заблокировали грузовиком.

Фото: kolo.news

 

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Теги: вирусы, МВД, украинцы, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    20.02.2020, 18:34
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Че так мало? Давай полный список с домашними адресами!
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