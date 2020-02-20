Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары
Эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов.
Эвакуированые из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение Новые Санжары в Полтавской области.
По информации СМИ, в результате столкновений одного полицейского забрала скорая, также несколько местные жители получили травмы.
Также жители поселка забросали камнями колону автобусов.
Столкновения правоохранителей и митингующих продолжаются. Люди жгут шины и дрова на подъезде к медцентру.
Cмотрите фотогалерею: Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары
Позже стало известно, что семь автобусов заехали на территории медицинского центра.
Отметим, из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.
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