Эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов.

В результате столкновений одного полицейского забрала "скорая" poltava.to

Эвакуированые из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение Новые Санжары в Полтавской области.

По информации СМИ, в результате столкновений одного полицейского забрала скорая, также несколько местные жители получили травмы.

Также жители поселка забросали камнями колону автобусов.

Столкновения правоохранителей и митингующих продолжаются. Люди жгут шины и дрова на подъезде к медцентру.

Cмотрите фотогалерею: Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары

Позже стало известно, что семь автобусов заехали на территории медицинского центра.

Отметим, из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

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