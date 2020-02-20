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Автобусы с эвакуированными прибыли в Новые Санжары

Комментариев: 24
Эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов.
В результате столкновений одного полицейского забрала "скорая"
В результате столкновений одного полицейского забрала "скорая"
poltava.to

Эвакуированые из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение Новые Санжары в Полтавской области.

По информации СМИ, в результате столкновений одного полицейского забрала скорая, также несколько местные жители получили травмы.

Также жители поселка забросали камнями колону автобусов.

Столкновения правоохранителей и митингующих продолжаются. Люди жгут шины и дрова на подъезде к медцентру.

 
Позже стало известно, что семь автобусов заехали на территории медицинского центра.

Отметим, из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, видео, украинцы, Полтавская область, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (24)
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Spellpusha    20.02.2020, 22:00
Оценка:  +1
Spellpusha
#Free Hong Kong!
Spellpusha    20.02.2020, 21:58
Оценка:  -1
Spellpusha
Люди які поїхали працювати в комуністичний режим вже вибрали ризик, з цього я їм не співчуваю.
Spellpusha    20.02.2020, 21:57
Оценка:  -1
Spellpusha
Нам кажуть, що "українці" з Китаю здорові, але що до "іноземців"?
Логичская-цепь    20.02.2020, 21:56
Оценка:  0
Логичская-цепь
Ни в одной стране нет такого позорища. Прославились на весь мир.
Michael2811    20.02.2020, 21:38
Оценка:  -3
Michael2811
Об украинцах всё сказал Турчинов. В интернете. Турчинов.Статья Аутодафе. ВСё точно. добавить нечего !
nommu1    20.02.2020, 21:41
Оценка:  0
nommu1
'добавить нечего'
Конечно нечего. Вам же надо моск включать, а его нет)
Michael2811    20.02.2020, 21:48
Оценка:  -3
Michael2811
И в догонку.......Лично Я с Турчиновым не согласен! Все претензии к нему! Моё мнение- он ДОЛБОЁБ!
Pivkov3    20.02.2020, 21:23
Оценка:  0
Pivkov3
Сегодня у нас день гидности, а дули вы хумали: еднисть, гиднисть, соборнисть, свобода, понадусэ, эуропэйськысть. Ну рогули и кугуты опять ославили нэньку на весь мир
nommu1    20.02.2020, 21:28
Оценка:  0
nommu1
Важный для нас комментарий от залетного лаптя
Michael2811    20.02.2020, 21:51
Оценка:  -2
Michael2811
Всепретензии к Турчинову...... Лично Я....с ним не согласен. Но аплодирует ему Украина !
COZEL    20.02.2020, 21:08
Оценка:  -5
COZEL
https://rusvesna.su/news/15822223 15
WTF2wtf    20.02.2020, 21:10
Оценка:  0
WTF2wtf
Бухарь престарелый,
этот упоротый антиукраинский ресурс оккупантов, созданный россиянами специально под войну против Украины,
запрещен ...
Michael2811    20.02.2020, 21:21
Оценка:  -2
Michael2811
Ага.......За окошком дождь и град-это Путин виноват!!!! Ну.......................не заточен! (Тупой)
nommu1    20.02.2020, 21:28
Оценка:  +1
nommu1
'https://rusvesna.su/news/15822 223'
по говноссылкам переходить опасно
Michael2811    20.02.2020, 20:53
Оценка:  -1
Michael2811
РИДНА НЭНЬКА ЗУСТРИЧАЭ СВОИХ СЫНИВ !!! И кто Вам после этого руку подаст при встрече ????? НО.....Ничего даром не проходит ! Какт аукнится-так и откликнится ! В данном случае на три умножить придётся !!!
Michael2811    20.02.2020, 20:56
Оценка:  -1
Michael2811
А в ,,Евангелии,, так............По делам ИХ-узнаете ИХ !!!
Ukraineslava    20.02.2020, 20:43
Оценка:  -8
Ukraineslava
Надо их сжечь чтобы зараза не распостронилась!!!
ВолодяГрОЙсман    20.02.2020, 20:37
Оценка:  0
ВолодяГрОЙсман
И эти так называемые люди называют себя"нерабами"?
WTF2wtf    20.02.2020, 21:00
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-ФайныйДрузяка -КудлатыйКыць (и т.д.)
- шизоид-украинофоб из раши, не перестает скакать рабочим по аккаунтам ...
Нахер скачи, упоротое быдло путинское ...
nommu1    20.02.2020, 21:10
Оценка:  +2
nommu1
'так называемые люди'
лапоть, свали нах в Кострому)
Michael2811    20.02.2020, 21:36
Оценка:  -2
Michael2811
Об украинцах хорошо сказал Турчинов.........Искать в интернете...... ,,Турчинов. Статья Аутодафе. Добавить нечего!
nommu1    20.02.2020, 21:43
Оценка:  -1
nommu1
еще на раз напиши в разных местах. вы реально, лапти, такие недалекие?
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