Правоохранители провели 12 обысков в жилищах лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей янтаря.

В Ровенской области правоохранители в ходе обысков обнаружили более 40 кг янтаря, деньги и финансовые документы подтверждающие операции по скупке, обработке и реализации в значительных объемах янтаря, а также оружие. Об этом накануне сообщил Офис генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области сотрудники Нацполиции Украины 20 февраля 2020 провели 12 обысков в жилищах лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей, скупкой, обработкой и реализацией в значительных объемах янтаря, а также незаконного хранения оружия", – говорится в сообщении.

По результатам обысков было обнаружено и изъято около 42 кг камней янтаря, в том числе обработанного, соответствующие станки и средства его добычи (мотопомпы, пожарные рукава, металлические палки), мобильные телефоны, деньги, черновые записи со сведениями о проведенных операциях по приобретению и реализации янтаря, а также оружие – пистолеты и ружья.

Подготовлено ходатайство о наложении ареста на выявленные денежные средства, янтарь и другие предметы, имеющие значение вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном по статье о приобретении, получении, хранении или сбыте имущества, полученного преступным путем, а также незаконное обращение с оружием (ст.198, ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине во время обысков изъяли 42 кило янтаря

Ранее в Ровенской области полиция задержала участников преступной группировки, ранее нападавшей на правоохранителей, когда те пытались препятствовать незаконной добыче янтаря.

Также сообщалось, что под Ровно главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря. Мужчина перевозил янтарь в своем автомобиле.

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