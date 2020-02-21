На самом высоком уровне коррупция искоренена – Гончарук

Премьер рассказал о росте доверия к государству со стороны бизнеса.

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В Украине удалось победить коррупцию на самом высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает официальный Телеграм-канал главы Кабмина.

Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе Президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине, - заявил премьер.

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По его словам, еще год назад Украина одалживала деньги в гривне вдвое дороже, чем сейчас — под 20%, тогда как сегодня — под 9%.

Дешевые ресурсы — это возможность инвестировать в качественные дороги, социальную инфраструктуру, создавать новые рабочие места. Это одна из наших стратегических задач, — отметил Гончарук.

Напомним, каждый пятый украинец работает неофициально. Правительство пытается бороться с нарушением прав работников.

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