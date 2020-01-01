Самописцы сбитого в Иране самолета расшифруют с представителями Украины
В СНБО заверили, что "черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "черные ящики" самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8
января, без представителей Украины расшифровывать не будут.
"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана, никто их не трогает, ни Министерство обороны (Ирана - ред.), ни никто другой", - сказал он в эфире телеканала Интер вечером 21 февраля.
Данилов также высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.
"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал он.
Напомним, Иран отказался передать другим странам на расшифровку "черный ящик" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании МАУ, несмотря на его повреждения. Ранее пять стран, в том числе и Канада, потребовали от Ирана отдать "черные ящики".
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