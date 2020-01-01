Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".
"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.
Встреча сторон происходила в Вашингтоне.
Напомним, 17 февраля в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены. По его данным, сепаратисты потеряли 4 человека, 6 были ранены.
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