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Эвакуировавший из Уханя украинцев самолет повезет туристов в Египет

Комментариев: 3
Воздушное судно пройдет полную дезинфекцию и 23 февраля повезет украинцев отдыхать в Хургаду.
Безопасность эксплуатации лайнера подтвердили в отделе инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минздрава.
Безопасность эксплуатации лайнера подтвердили в отделе инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минздрава.

Самолет авиакомпании SkyUp, который совершил эвакуацию украинских граждан из Уханя, уже на следующей неделе совершит рейс в Египет. Об этом информирует пресс-служба компании.

"21 февраля еще проводятся технические работы по замене фильтров. 22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь, где его подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы по дезинфекции самолета SkyUp Airlines после Уханя, в компании заверили, что самолет, выполнивший спецрейс PQ7301/7302, проходит все необходимые санитарно-эпидемиологические и технические мероприятия по полной дезинфекции.

Сейчас самолет разместили на отдельной изолированной стоянке международного аэропорта Харьков. Сразу после паспортного контроля и таможенных формальностей началась дезинфекция самолета. Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии ГУ Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейса. Место стоянки и трап также дезинфицировали", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что безопасность эксплуатации самолета подтвердил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.

Следующий шаг - замена фильтров.

"По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм. Также по собственной инициативе мы заменим фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры", - добавили в SkyUp Airlines.

Напомним, самолет с эвакуированными кружил над Украиной более часа, а потом приземлился в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетел в Харьков, откуда эвакуированных увезли в санаторий в Полтавскую область.

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Теги: вирусы, Вирус, самолет, Китай, Египет, эвакуация, коронавирус, SkyUp
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ukraineslava    22.02.2020, 09:43
Оценка:  0
Ukraineslava
Не буду летать на Sky UP никогда , ну их нахрен с их вирусными самолетами!!!
Ukraineslava    22.02.2020, 09:40
Оценка:  0
Ukraineslava
Все хана всем туристам которые полетят на нем в Хургаду, вначале завезли коронавирус в Украину теперь повезут в Хургаду твари!!!
Путин-Xyйло    22.02.2020, 09:25
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ну вот, 20 февраля в 16.02 БМ писал что самолет уже прошел дезинфекцию, а 22-го - что еще только пройдет! Это как?
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