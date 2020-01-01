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В Новые Санжары приехала группа эпидемиологов

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В медицинский центр Новые Санжары приехала группа эпидемиологов. Эксперты собрали материал у эвакуированных на коронавирус.
Анализы отвезут в Киев в лабораторию
Анализы отвезут в Киев в лабораторию
facebook.com/Oleksandr Makhov

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области прибыли эпидемиологи и собрали в эвакуированных украинцев и иностранцев материал из носовой полости, чтобы провести проверку на коронавирус. Об этом сообщил Facebook журналист Александр Махов, который находится на карантине вместе с эвакуированными.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно но терпимо", - сообщил журналист.

Ранее эвакуированные показали, чем их кормят в Санжарах. Также МВД показало условия для карантина эвакуированных, в которых им придется провести следующие две недели.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, Полтавская область, заболевания, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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