В Новые Санжары приехала группа эпидемиологов

В медицинский центр Новые Санжары приехала группа эпидемиологов. Эксперты собрали материал у эвакуированных на коронавирус.

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области прибыли эпидемиологи и собрали в эвакуированных украинцев и иностранцев материал из носовой полости, чтобы провести проверку на коронавирус. Об этом сообщил Facebook журналист Александр Махов, который находится на карантине вместе с эвакуированными.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно но терпимо", - сообщил журналист.

Ранее эвакуированные показали, чем их кормят в Санжарах. Также МВД показало условия для карантина эвакуированных, в которых им придется провести следующие две недели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet