Школьницам Житомирской области сообщили о подозрении за избиение подруги

Избиение школьницы снимали на мобильный телефон. В результате инцидента пострадавшую госпитализировали.

Полицейские сообщили о подозрении в совершении хулиганства за жестокое избиение девочки трем девушкам в возрасте от 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Правоохранители сообщают, что 17 февраля в селе Хажин Бердичевского района трое школьниц назначили встречу другой девочке якобы для того, чтобы поговорить. Однако во время встречи подростки стали избивать девочку, а одна из обидчиц снимала все на мобильный телефон. В результате чего пострадавшую госпитализировали.

Впоследствии правоохранители установили всех участников конфликта и открыли уголовное производство. Сейчас несовершеннолетним девушкам было объявлено о подозрении по части статье "хулиганство, содеянное группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за совершение таких действий наступает с 14-летнего возраста. За подобные противоправные действия предусматривается наказание до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине школьницу жестоко избили из-за парня. Между четырьмя школьницами возник конфликт якобы из-за парня. Видео, которые сняли избивавшие девочку, активно распространяется в соцсетях.

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