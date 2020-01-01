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В зоне ООС семь обстрелов, один боец подорвался

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Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Ему оказана квалифицированная помощь.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие. Один боец ВСУ был ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 22 февраля.

Так, враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Марьинка (два раза), Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Крымское и Новолуганское.

"Сегодня в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 21 февраля на Донбассе было зафиксировано 13 вражеских обстрелов. Тогда было ранен один боец ВСУ.

Также в ночь на 22 февраля сепаратисты совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе – вблизи населенного пункта Новотошковское.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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