Украинцев снова могут эвакуировать из Уханя – МВД

Украина эвакуирует людей при условии, что будет получено достаточное количество заявок, заверил Антон Геращенко.

Украина снова может отправить самолет в китайский город Ухань, ставший эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19 для эвакуации своих граждан. Об этом сказал замминистра МВД Антон Геращенко на брифинге, сообщается на сайте ведомства в четверг, 22 февраля.

"Геращенко добавил, что, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", – говорится в сообщении.

Замминистра также прокомментировал ситуацию с возвращением в страну и размещением в Новых Санжарах первой группы эвакуированных из Уханя.

"Украина показала не лучший пример, как надо относиться к своим согражданам. Нам нужны уважение и поддержка", – заявил Геращенко.

По его словам, правоохранители начинают отслеживать ресурсы, которые возможно с целью обмана, будут собирать материальную помощь, призывая передавать ее в Новые Санжары.

Если мы выявим факты мошеннических действий, это будет уголовное дело и преследование – заверил Геращенко.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес-круги.

По словам независимого расследователя из Полтавы Игоря Гавриленко, за протестами может стоять соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

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