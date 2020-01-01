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Газ для населения подешевел до минимума за 4 года

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Стоимость газа за февраль снизилась на 700 гривен за тысячу кубометров, утверждают в Нафтогазе.
Газ для населения подешевел до минимума за 4 года

На февраль Нафтогаз снизила цену на газ для населения на 15%, или на 700 гривен - до 3 950 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценки газзбытов и доставки).

"Цена 3,95 грн за кубометр является самой низкой оптовой цене Нафтогаза для населения с апреля 2016 года", - отметили в пресс-службе компании.

Отметим, Нафтогаз снизил на март цены на газ для промышленности и бюджетников на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (с НДС).

В то же время, Оператор ГТС Украины отмечает, что цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже уже упали ниже 4000 гривен с НДС.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, тарифы, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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