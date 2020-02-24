В Днепре произошла стрельба: трое раненых

Правоохранители объявили оперативный план Сирена для поимки стрелявших. Трое людей получили огнестрельное ранение.

В инциденте участвовали два автомобиля Mercedes GL-class

В Днепре в понедельник, 24 февраля, на остановке общественного транспорта произошла перестрелка, есть раненые. Правоохранители ввели план Сирена, сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Титова. По предварительной информации у двоих людей огнестрельное ранение ног, еще у одного - шеи.

Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж.Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.

Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план Сирена.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Днепре ради выкупа похитили бизнес-леди. Спецназ успел оперативно перехватить автомобиль со злоумышленниками и освободить женщину.

Также сообщалось, что житель Кропивницкого открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

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