США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 миллиона

Эту помощь получил учебный центр сил специальных операций в Бердичев на Житомирщине.

США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в городе Бердичев в Житомирской области.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

The United States recently provided $1.5 million of improved facilities for Ukrainian Special Operations Forces going through training. Read Commander of @US_SOCEUR Major General Kirk Smith’s remarks at the handover ceremony: https://t.co/FAYVIS9znw#USUkrainePartnership pic.twitter.com/FLQCar3fyq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 24, 2020

"Хотя это может показаться очень незначительной вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают под эти палатки", - заявил он.

Смит также подчеркнул, что важно, чтобы была инфраструктура для обеспечения этих палаток электричеством и теплом.

Ранее сообщалось, что в США не ожидают задержек в предоставлении военной помощи Украине.

Напомним, в 2021 году Белый дом намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине.

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