США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 миллиона

США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в городе Бердичев в Житомирской области.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

