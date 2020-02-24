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США передали ВСУ палаточный городок за $1,5 миллиона

Комментариев: 5
Эту помощь получил учебный центр сил специальных операций в Бердичев на Житомирщине.
США предоставили украинским военным палаточный городок
США предоставили украинским военным палаточный городок
twitter.com/USEmbassyKyiv

США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в городе Бердичев в Житомирской области.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

"Хотя это может показаться очень незначительной вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают под эти палатки", - заявил он.

Смит также подчеркнул, что важно, чтобы была инфраструктура для обеспечения этих палаток электричеством и теплом.

Ранее сообщалось, что в США не ожидают задержек в предоставлении военной помощи Украине.

Напомним, в 2021 году Белый дом намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине.

 

 

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Теги: Украина-США, армия, палаточный городок, ВСУ, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ЗовПрироды    25.02.2020, 00:25
Оценка:  -2
ЗовПрироды
Чудесные домики. Спасибо США за поддержку.
Boxerogos    24.02.2020, 23:54
Оценка:  -4
Boxerogos
Теперь я окончательно убедился что гражданин Помпео не зря назвал нашу"независимую"недост рану"проектом США,над которым они давно работают"...
ЗовПрироды    25.02.2020, 00:23
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Да, тяжело жить на вашей вонючей россии. Но ведь вы как то там живете
ШоколадныйБоx    24.02.2020, 23:12
Оценка:  -5
ШоколадныйБоx
Как же сильно они не хотят прекращения гражданской войны на Донбассе!
nommu1    24.02.2020, 23:37
Оценка:  +2
nommu1
у тебя, лапоть, мнение спрашивали?
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