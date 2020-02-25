Полиция открыла дело на продюсера 1+1, которая оскорбила украинский язык

В полиции открыли уголовное производство после заявления нардепа Владимира Арьева.

В полиции зарегистрировали уголовное производство против продюсера “1+1″, которая заявила, что украинский язык не подходит для мелодрам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности“ Владимир Арьев.

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“Уголовное дело против продюсера “1+1″, для которого украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования”, – написал нардеп.



Ранее телеканал “1+1” презентовал свои сериалы на 2020 год. Среди них на украинском языке оказались все комедийные сериалы, а все мелодрамы были сняты на русском. Продюсер канала Алена Еремеева на презентации нового сезона канала объяснила ситуацию: “Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии“.

Владимир Арьев/Facebook

Напомним, нардеп Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове.

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