Полиция открыла дело на продюсера 1+1, которая оскорбила украинский язык
В полиции зарегистрировали уголовное производство против продюсера “1+1″, которая заявила, что украинский язык не подходит для мелодрам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности“ Владимир Арьев.
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“Уголовное дело против продюсера “1+1″, для которого украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования”, – написал нардеп.
Ранее телеканал “1+1” презентовал свои сериалы на 2020 год. Среди них на украинском языке оказались все комедийные сериалы, а все мелодрамы были сняты на русском. Продюсер канала Алена Еремеева на презентации нового сезона канала объяснила ситуацию: “Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии“.
Напомним, нардеп Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове.
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