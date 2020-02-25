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Полиция открыла дело на продюсера 1+1, которая оскорбила украинский язык

Комментариев: 28
В полиции открыли уголовное производство после заявления нардепа Владимира Арьева.
Продюсер 1+1 Алена Еремеева
Продюсер 1+1 Алена Еремеева
Телекритика

В полиции зарегистрировали уголовное производство против продюсера “1+1″, которая заявила, что украинский язык не подходит для мелодрам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности“ Владимир Арьев.

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“Уголовное дело против продюсера “1+1″, для которого украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования”, – написал нардеп.

Ранее телеканал “1+1” презентовал свои сериалы на 2020 год. Среди них на украинском языке оказались все комедийные сериалы, а все мелодрамы были сняты на русском. Продюсер канала Алена Еремеева на презентации нового сезона канала объяснила ситуацию: “Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии“.

 

Владимир Арьев/Facebook

 

Напомним, нардеп Арьев пригрозил Зеленскому ударом по голове.

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Комментариев (28)
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Teetotaler    25.02.2020, 18:30
Оценка:  -1
Teetotaler
Обожаю читать украинские титры на русскоязычных фильмах? )))
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:34
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Еще круче, украинская озвучка русскоговорящего ведущего))
Шкиряк_и_Зорян    25.02.2020, 18:28
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
То есть, все признают, что мова смешна и что серьёзные вещи, сказанные на мове воспринимаются со смехом. А ведь я говорил, у предупреждал!..
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:30
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Не все, а только эта пердюсер. И ты считаешь мылодраму - серьезной вещью?
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:28
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Да тот же бигмир если перейдет на мову, читателей не останется.
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:29
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Главное - чтобы такие писатели как ты в туман свалили.
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:25
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Интересно собрать статистику, кто бы хотел смотреть ту же например Кухню на русском языке, а кто на украинском.
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:12
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Гнилая отмазка. Шито белыми нитками. Это все - "липецкая фабрика артикля". Это все - его бизнес - срплежуйская чушь для ватастана. Больше никто эту продукцию потреблять не в состоянии. Это как блины с лопаты и язык тут ни при чем.
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:26
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Вспомните с чего артикль начал свое "правление". С госфинансирования иностранных кинокомпания. Т.е. - своих компаний в Московии.
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:31
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Главное, это кому? Тебе что ли? Чем легче будет?
SergioS    25.02.2020, 17:58
Оценка:  +8
SergioS
Продюсер "плюсов" с куриным мозгом?
Woodbrother    25.02.2020, 18:09
Оценка:  +8
Woodbrother
Там все такие , судя по их деяниям.
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:35
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Ну да, куда там им до 5-го канала)
Krotol2    25.02.2020, 17:42
Оценка:  -9
Krotol2
А в это время сын Порошенко Михаил на сцене с Российским репером кричит слава России.Какая то неувязочка
Krotol2    25.02.2020, 17:44
Оценка:  -10
Krotol2
Программа 60 минут только что продемонстрировала
Woodbrother    25.02.2020, 17:44
Оценка:  +7
Woodbrother
Реп давно помер на Западе. Сын Порошенко врядли бы слушал отстой.
Krotol2    25.02.2020, 17:49
Оценка:  -8
Krotol2
Зайди и глянь а минуса ваши шароварные суньте себе в очелло.ХА ХА ХА
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 17:55
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
А что за должность такая - сын Порошенко?
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:33
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Должность - сын лучшего президента во всей галактике!
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Самому-то хоть смешно, что наваял?
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:43
Оценка:  -1
парень_Киев_27
Мне то смешно. Но к сожалению многие уверены что это правда. А это уже НЕ смешно.
ВосставшийИзБана    25.02.2020, 18:45
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это только твое самовнушение.
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:46
Оценка:  -1
парень_Киев_27
Как бы это дико не звучало, Порошенко благодарен только за одно - курс доллара. Кто работает в сфере IT меня поймут...
Предаторр    25.02.2020, 17:37
Оценка:  -11
Предаторр
И в чём Еремеева не права?То что правду сказала?Или может российский сериал Кухня на телеканале ТЕТ,дублированный на"мове",это не долбойебизм?
Woodbrother    25.02.2020, 17:43
Оценка:  +8
Woodbrother
Долбо.....бизм - это все рассейские сериалы. Их смотреть невозможно.
парень_Киев_27    25.02.2020, 18:32
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Интерны, Кухня, Солдаты в свое время. У нас есть что то подобное?
T-REX2    25.02.2020, 17:25
Оценка:  -14
T-REX2
Мова ,Віра и ещё какая-то xyeта
Путин-Xyйло    25.02.2020, 17:35
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Эта хуета - кацапня и ты!
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