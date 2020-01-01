Мужчина случайно проезжал мимо, когда заметил тонущих мальчиков. Из подручных средств у него был только ремень от сумки, с помощью которого он и вытащил детей.

Сотрудник полиции в Петр Москаленко спас в городе Селидово в Донецкой области двух детей, которые провалились под лед. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Отмечается, что в свой выходной полицейский на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей.

Полицейский понял, что случилась беда и бросился на помощь.

"Веревки не было, поэтому схватил единственное, что было под рукой, - ремешок от сумки", - рассказал Москаленко.

Лед был тонкий и хрупкий, и правоохранитель тоже оказался в воде. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения Москаленко отвез их в больницу.

Оказалось, что группа школьников гуляла вблизи водоема и девятилетний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. Тогда его 13-летний товарищ, тоже Дима, вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь другу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки достать своего младшего тезку оказались напрасными, и ребенок тоже попал в ледяную ловушку.

На помощь поспешила также женщина, проходившая рядом, но ей не удалось спасти детей. Было заметно, что оба ребенка уже теряют последние силы. Именно в тот момент к ним и подбежал Москаленко.

Позже полицейские навестили обоих спасенных детей.

Младший Дима уже чувствует себя хорошо и находится дома. Его 13-летний тезка еще находится под наблюдением врачей.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе полицейский спас тонувших детей

Ранее сообщалось, что в Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, а одного ребенка спасли местные жители.

Напомним, что ранее в Запорожской области утонули три ребенка. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно. Двое из погибших - близнецы, утверждают местные СМИ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet