На Донбассе полицейский спас тонувших детей
Сотрудник полиции в Петр Москаленко спас в городе Селидово в Донецкой области двух детей, которые провалились под лед. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-центр Нацполиции.
Отмечается, что в свой выходной полицейский на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей.
Полицейский понял, что случилась беда и бросился на помощь.
"Веревки не было, поэтому схватил единственное, что было под рукой, - ремешок от сумки", - рассказал Москаленко.
Лед был тонкий и хрупкий, и правоохранитель тоже оказался в воде. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения Москаленко отвез их в больницу.
Оказалось, что группа школьников гуляла вблизи водоема и девятилетний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. Тогда его 13-летний товарищ, тоже Дима, вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь другу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки достать своего младшего тезку оказались напрасными, и ребенок тоже попал в ледяную ловушку.
На помощь поспешила также женщина, проходившая рядом, но ей не удалось спасти детей. Было заметно, что оба ребенка уже теряют последние силы. Именно в тот момент к ним и подбежал Москаленко.
Позже полицейские навестили обоих спасенных детей.
Младший Дима уже чувствует себя хорошо и находится дома. Его 13-летний тезка еще находится под наблюдением врачей.
Cмотрите фотогалерею: На Донбассе полицейский спас тонувших детей
Ранее сообщалось, что в Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, а одного ребенка спасли местные жители.
Напомним, что ранее в Запорожской области утонули три ребенка. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно. Двое из погибших - близнецы, утверждают местные СМИ.
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