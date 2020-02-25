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Бурмич: ОПЗЖ борется за запрет распродажи земли и установление мира

Комментариев: 4
Бурмич: ОПЗЖ борется за запрет распродажи земли и установление мира

Во вторник, 25 февраля, в политическую партию Оппозиционная платформа - За жизнь вступило 85 новых членов. Партбилеты им торжественно вручили Михаил Наконечный, член политсовета киевской организации партии и Анатолий Бурмич, народный депутат Украины от вышеупомянутой политсилы. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

“Рад встречать свежую кровь в рядах Оппозиционной платформы - За жизнь. Впереди местные выборы, поэтому сейчас нам как никогда важна поддержка однопартийцев. Теперь вы не просто граждане Украины, а люди с активной позицией, которые вместе с однопартийцами обязались изменить страну к лучшему“, - подчеркнул Анатолий Бурмич.

Также народный депутат отметил, что Оппозиционная платформа - За жизнь борется за такие жизненно важные вещи, как недопущение распродажи земли, установление мира, сохранение и процветание Украины и украинцев.

“Уже сейчас мы - влиятельная оппозиционная политсила, к которой прислушивается монобольшинство. Именно мы - та сила, которая сорвала блицкриг власти по продаже украинской земли колонизаторам. Вы должны четко осознавать, что впереди еще много вызовов, с которыми мы должны бороться, много сложной работы по спасению страны“, - констатировал Бурмич.

Михаил Наконечный добавил, что команда Оппозиционной платформы - За жизнь имеет цель построить счастливую, богатую и мирную Украину, настоящую “Швейцарию Восточной Европы“.

“Нам надо развиваться и совершенствовать партию. Уже сейчас мы достигли того, что монобольшинство вынуждено признать нашу силу и авторитет. Это мы с вами не позволяем распродать украинскую землю и подменить украинскую историю. Но на этом нам нельзя останавливаться! Вместе мы должны идти тем направлением, которое выбрала Оппозиционная платформа - За жизнь - не только в парламенте, но и на местах“, - пояснил он.

Политик отметил, что впереди - местные выборы, но партия справится с этим вызовом, ведь она к нему готова.

 “Да, это будет сложная избирательная кампания, но мы знаем, чего хотим. Знаем, как достичь своей цели и уверены в своей правоте. Мы прислушиваемся к людям, знаем их проблемы и умеем их решать“, - резюмировал Наконечный.

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Комментариев (4)
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Kamanavt_ua    25.02.2020, 19:44
Оценка:  -7
Kamanavt_ua
Гады, не дают продать проданную землю! Да казнить их всех, продать землю и народ в придачу, и море продать и воздух
bertal    25.02.2020, 19:42
Оценка:  -7
bertal
Продавать землю во время войны? даже дебилам это в в голову не придет)
dron29    25.02.2020, 19:39
Оценка:  +7
dron29
ОПГ за Жи.ддя еще те борцы - за денежные знаки))
xapi3mat    25.02.2020, 19:31
Оценка:  +9
xapi3mat
Хочешь мира готовся к войне! Si vis pacem, para bellum
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