Мошенники обещали должности губернаторов за несколько миллионов долларов

В один день злоумышленники пытались "продать" должности глав ОГА в Житомирской и Николаевской областях.

Правоохранители задержали группу людей, которые за четыре миллиона долларов обещали должности губернаторов в нескольких областях. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офис Генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время передачи 550 тыс. долларов группу лиц, которые пытались завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме 1 млн 650 тыс. долларов за якобы содействие в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации, аргументируя возможности своими связями с президентом Украины, премьер-министром и главой Офиса Президента", - говорится в сообщении.

В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тысяч долларов мужчину, который пытался выманить мошенническим путем 3 млн 100 тысяч долларов у еще одного гражданина за якобы содействие в назначении его на должность председателя Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых во власти.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190) УК Украины.

Ранее в Киеве задержали мужчин, которые предлагали продать вакансии на руководящие должности в государственных органах, к которым на самом деле не имели отношения.

Напомним, в ноябре в Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые пообещали женщине мандат нардепа за 1,5 млн евро. Одного из них ранее задерживали за совершение аналогичного преступления. Тогда мужчина за $150 тысяч пообещал посодействовать в назначении на пост председателя одной из райгосадминистраций в Киевской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet