Киберполицейский требовал взятку в биткоинах - СБУ

Правоохранитель хотел получить пять тысяч долларов за непривлечение к ответственности за распространении порнографии.

В Житомире сотрудники СБУ задержали киберполицейского, который подозревается в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства. Изначально он настаивал на выплате взятки в биткоинах. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, сотрудник Киберполиции требовал от местного жителя $5 тысяч за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужное" заключение компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Правоохранители задержали офицера в центре Житомира, сразу после зачисления на карточку первого "транша" – 24 тысяч гривен. Задержанному объявлено о подозрении.

Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других полицейских.

Ранее сообщалось, что Киберполиция "накрыла" офис онлайн-казино с миллионным доходом.

Также сегодня стало известно, что полицейских из двух областей задержали за взятку в пять тысяч долларов.

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