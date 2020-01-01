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Киберполицейский требовал взятку в биткоинах - СБУ

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Правоохранитель хотел получить пять тысяч долларов за непривлечение к ответственности за распространении порнографии.
Офицера Киберполиции задержали в центре Житомира
Офицера Киберполиции задержали в центре Житомира
ssu.gov.ua

В Житомире сотрудники СБУ задержали киберполицейского, который подозревается в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства. Изначально он настаивал на выплате взятки в биткоинах. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, сотрудник Киберполиции требовал от местного жителя $5 тысяч за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужное" заключение компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого. Правоохранители задержали офицера в центре Житомира, сразу после зачисления на карточку первого "транша" – 24 тысяч гривен.  Задержанному объявлено о подозрении.

Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других полицейских.

 

 

Ранее сообщалось, что Киберполиция "накрыла" офис онлайн-казино с миллионным доходом.

Также сегодня стало известно, что полицейских из двух областей задержали за взятку в пять тысяч долларов.

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Теги: СБУ, взятка, Житомир, задержание, биткоин, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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