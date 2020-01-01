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Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру

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В Украине будут проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны.
У въезжающих в Украину измеряют температуру
У въезжающих в Украину измеряют температуру
dpsu.gov.ua

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом вечером 25 февраля, передает пресс-служба МВД.
 
"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232", - сказал министр.
 
По словам Авакова, планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом.
 
В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.
 
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.
 
"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей", - отметил он.
 
Напомним, утром 25 февраля в пункте пропуска Тиса на Закарпатье начали проверять приезжих в связи с распространением коронавируса COVID-19
 
Кабмин в ближайшее время намерен восстановить должность Главного государственного санитарного врача и возложить его функции на заместителя министра здравоохранения.

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Теги: Украина, температура, безопасность, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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