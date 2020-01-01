Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Ковальчук уходит в отставку

Он прекратит исполнять свои обязанности 26 февраля.

Исполняющий обязанности главы “Укрэнерго“ Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, заявил о том, что уходит в отставку. Причиной своей отставки Ковальчук назвал текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Так он отметил, что всегда был и остается сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Также он заявил, что блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление он презирает и считает для себя неприемлемым работать в подобных условиях.

С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления “Укрэнерго“. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев, - написал он.

Скриншот facebook.com/Всеволод Ковальчук

Напомним, ранее Зеленский утвердил запрет на электроэнергию из РФ.

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