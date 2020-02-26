"Новый канал" оспорит запрет на въезд в Украину актрисе Екатерине Варнаве

Руководство "Нового канала" оспорит решение о запрете въезда в Украину участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.

“Новый канал“ выступил против запрета на въезд российской телеведущей и участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве в Украину. Руководство канала подало иск в СБУ и Минкульт. Об этом сообщает пресс-служба киевского суда.

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Как сообщается, окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску “Нового канала“ в Службу безопасности Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Так, “Новый канал“ просит суд отменить приказ министерства о включении гражданки России Екатерины Варнавы в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц, - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года.

Напомним, ранее Екатерина Варнава попала в cписок “врагов Украины“.

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