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"Новый канал" оспорит запрет на въезд в Украину актрисе Екатерине Варнаве

Комментариев: 3
Руководство "Нового канала" оспорит решение о запрете въезда в Украину участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава
facebook.com/VarnavaEkaterina

“Новый канал“ выступил против запрета на въезд российской телеведущей и участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве в Украину. Руководство канала подало иск в СБУ и Минкульт. Об этом сообщает пресс-служба киевского суда. 

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Как сообщается, окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску “Нового канала“ в Службу безопасности Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Так, “Новый канал“ просит суд отменить приказ министерства о включении гражданки России Екатерины Варнавы в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц, - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года.

Напомним, ранее Екатерина Варнава попала в cписок “врагов Украины“

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Теги: Екатерина Варнава, Запрет, Иск, Запрет на въезд артистов, СБУ, Минкульт
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    26.02.2020, 15:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
А Варнаве тоже запретили въезд?
WTF2wtf    26.02.2020, 15:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
Не знал ... вроде еще не так давно она с Притулой одно шоу вела на "Новом канале"
Путин-Xyйло    26.02.2020, 15:52
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А что если повнимательней присмотреться к этим аналам?!
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