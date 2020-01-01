Усилить правительство. Кого сватают в Кабмин

В Украине продолжают обсуждать возможные ротации в правительстве, теперь слухи предрекают возвращение во власть "старых лиц".

Владимир Зеленский давно не скрывают, что нынешний состав правительства ждут изменения. Сначала говорили о разъединении тех министерств, которые еще полгода назад объединяли. Теперь слухи пошли уже и о смене самого премьер-министра.

Тигипко на царствие?

О том, что Зеленский рассматривает возможность замены Алексея Гончарука на экс-вице-премьера Сергея Тигипко первым сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. В тоже время Украинская правда сообщает, что Тигипко рассматривают на роль вице-премьера.

В 2002 - 2004 Тигипко возглавлял Нацбанк. В 2010-2012 годах занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова.

На президентских выборах 2004 года Тигипко возглавил избирательный штаб Виктора Януковича. В 2009 году вернулся на политическую арену с собственной партией Сильная Украина. И на президентских выборах 2010 года сенсационно занял третье место с 13%.

"Я действительно со многими сейчас людьми провожу собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - прокомментировал информацию о переговорах с Тигипко президент Владимир Зеленский.

Гончарук тоже говорит, что виделся с Тигипко. "Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими, на самом деле… Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, даже на какую-то должность в правительстве людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общение у меня было со многими людьми", - подчеркнул премьер.

Мнения экспертов

По мнению политолога Владимира Фесенко, Тигипко – далеко не единственный опытный чиновник, которому Зеленский с командой предлагают высокие должности. По его словам, президент “ищет эффективных государственных менеджеров, но обращается к тем, кого знает лично”.

"Я также слышал, что одной из кандидатур рассматривался и Олег Рафальский, бывший заместитель главы Администрации президента времен Порошенко. Его считают эффективным менеджером по организации документооборота. И он тоже раньше помогал в организации работы Офиса президента. Еще один возможный претендент - Олег Дубина, бывший руководитель Криворожского металлургического комбината и насколько я слышал, он еще в начале украинской карьеры Зеленского в шоу-бизнесе помогал ему - оказывал спонсорскую помощь. Они хорошо знают друг друга, и он также имеет репутацию позитивно государственного менеджера", - отметил Фесенко

Также политолог считает, что в Украине сейчас развеивается миф о “новых политиках”: “ Миф о новых политиках сейчас развеивается… Оказалось, что кто-то хороший, а кто-то не очень. Но стереотип, что новые лучше старых, не работает”.

МИД

По данным журналистов, в Офисе президента Украины рассматривают и новых кандидатов на должность министра иностранных дел. Один из них - Руслан Демченко.

Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также вовлечен глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили, как главного противника "дипломатической фронды» - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.