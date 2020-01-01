В Сумской ОГА ответили на обвинения устроившего самоподжог у ОП

Земля, где хотел взять себе участок поджегший себя у Офиса Зеленского мужчина, распаеванию не подлежат, сообщили чиновники.

Сумской ОГА провели совещание из-за самоподжега жителя Белопольского района Александра Бурлакова под Офисом президента Украины, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 27 февраля.

"В облгосадминистрацию Александр Бурлаков лично не обращался. Все его обращения поступали из Администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады. Первое обращение было в феврале 2015 года, в последний раз обращался в 2019 году. Вопрос был один: он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить теперь землю", - приводит слова начальника отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Натальи Лебедь пресс-служба ОГА.

В свою очередь врио председателя Белопольской райгосадминистрации Елена Никитенко сообщила, что свое право на землю мужчина реализовал, получив еще в 2007 году земельный участок площадью 1,55 га пашни для ведения личного сельского хозяйства.

"Но мужчина еще хотел получить и землю на пай бывшего дочернего предприятия Луч, где работали жители Гуриновского сельского совета и он в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат", - сказано в сообщении.

Так, поскольку предприятие в свое время не превратили в коллективное, его земли перевели в государственную собственность и позже передали в аренду на 15 лет частнику. Действие договора заканчивается в 2023 году, в связи с этим право на землю Александр Бурлаков пока реализовать не может.

"Я считаю, что самоподжог - это не выход и не решение проблемы. Земли, где хотел взять себе участок житель Белопольского района, распаеванию не подлежат. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон - есть закон. И нарушать его не имеет права никто", - отметила временно исполняющая обязанности главы Сумской областной государственной администрации Ирина Купрейчик.

Напомним, в Киеве у стен Офиса президент мужчина совершил самоподжог. Позже стало известно, что Бурлаков является участником АТО.

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