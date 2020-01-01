СБУ заблокировала массовое подпольное производство оружия

Подпольные цеха нашли в Киеве, а также в Харьковской и Полтавской областях. Устаревшие образцы оружия приводили в состояние боевой готовности и продавали.

СБУ заявила о блокировке незаконного изготовления и сбыта оружия в Киеве, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 27 февраля.

Двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по местам проживания - в частном доме и квартире.

Отмечается, что клиентов "предприниматели" подыскивали через специализированные интернет-платформы, а готовый товар переправляли по почте. Во время проведения обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; две винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.

Также сообщается, что в Киеве СБУ разоблачила подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Киевлянин в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он отправлял по почте клиентам, найденным в интернете.

Во время обысков у него изъяли два пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также выявлены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов. Изъятые образцы средств поражения переданы на экспертизу.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киеве у угонщика авто нашли арсенал оружия. Во время обысков у 30-летнего ранее судимого угонщика полиция обнаружила у него арсенал оружия.

Также сообщалось, что в Луцке мужчина торговал оружием по почте. Разоблачить торговца удалось благодаря камерам наблюдения. На видео попало то, как он отправлял посылки с оружием.

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