Аваков рассказал о спецвертолете для перевозки больных коронавирусом

Экипаж вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы и имеет опыт подобных работ.

Людей с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС. Об этом вечером в четверг, 27 февраля, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире 1+1.

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил глава МВД.

По его словам, за один рейс такой вертолет может взять 4-6 больных.

"Это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров, то есть, по сути, по всей территории страны... И специалисты готовы работать в самых суровых условиях", - добавил министр.

Он также уточнил, что вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.

По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

Напомним, генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса. По его словам, настало время просить правительства стран делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь.

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