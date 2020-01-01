СМИ сообщили, как АМКУ поможет вернуть под контроль Украины ШУ "Покровское"

Разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию “Метинвестом“ шахтоуправления (ШУ) “Покровское“ позволит вернуть это стратегически важное предприятие под контроль Украины, снизит дефицит коксующегося угля и предотвратит угрозу дестабилизации в прифронтовой зоне. Об этом идет речь в материале “Станет ли украинский коксующийся уголь действительно украинским?“, опубликованном в интернет-издании “Капитал“.

Издание напомнило, что после оккупации Россией части Донбасса, Украина потеряла большинство шахт, что привело к острому дефициту угля в стране, в частности и коксующегося, из которого делают кокс, необходимый металлургам для выплавки чугуна и последующего производства стали.

“Добывающие коксующиеся угли шахты в Украине на данный момент можно сосчитать на пальцах одной руки. Крупнейшим является Шахтоуправление (ШУ) “Покровское“ (ранее – шахта “Красноармейская-Западная № 1“), расположенное недалеко от города Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области“, – сообщается в материале.

При этом собственником этого стратегического для Украины предприятия является бизнесмен Виктор Нусенкис, который стоит на откровенно антиукраинских позициях и финансирует ДНР, в частности за счет продажи за границу угля, добытого на неподконтрольных Украине территориях, под видом российского.

Издание отмечает, что после того как, украинский холдинг “Метинвест“ вошел в состав акционеров ШУ “Покровское“, выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным и ситуация на нем изменилась к лучшему.

“Так, чистый убыток в 988 млн. грн. по итогам 2018 года сменился чистой прибылью в 925 млн. грн. за 2019 год среднесписочная численность работников выросла на 300 человек, а средняя зарплата на предприятии увеличилась на 25%. Более 700 млн. грн. инвестировано в закупку нового оборудования“, – сообщает автор материала.

В настоящее время у “Метинвеста“ появилась возможность выкупить у Нусенкиса его оставшуюся долю в ШУ “Покровское“ и стать, таким образом, полноправным собственником предприятия. Но для этого необходимо получить разрешение от Антимонопольного комитета, который пока раздумывает над своим решением.

Автор отмечает, что кроме экономических мотивов, связанных с необходимостью обеспечить страну коксующимся углем, АМКУ при принятии решения следует учесть еще и политический момент, в частности взвесить риск угрозы дестабилизации в регионе, в случае если ШУ “Покровское“ останется под контролем пророссийски настроенного бизнесмена.

“Если градообразующее предприятие, находящееся в прифронтовом районе, оставить под контролем антиукраинского олигарха, оно может стать очагом дестабилизации. А если оно перейдет под контроль крупного украинского холдинга, это будет базисом для борьбы за души и умы населения Донбасса по обе стороны линии фронта. Которую пока мы не выигрываем“, – констатирует автор материала