Власти и телеканалы нашли альтернативу кодировке

Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов, сообщил Зеленский.

Главные телеканалы Украины в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом договорились во время встречи в пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский с руководителями медиагрупп, передает Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы получили просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - сказал Зеленский.

По словам президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещания и телевидения является не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения Зеонбуд к 4 марту 2020 принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровому телевидению на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также Зеонбуд до 1 мая 2020 году обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Сообщается, что с представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев. Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы.

Напомним, четыре медиагруппы - StarLightMedia, 1+1 медиа,"Медиа Группа Украина и Интер медиа групп - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января

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