Украинцы нарастили долги за коммуналку на 4 млрд

За весь прошлый год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. Всего украинцы должны 67 миллиардов.

За первый месяц 2020 года долги за коммунальные услуги в Украине выросли почти на четыре миллиарда гривен и на начало февраля составили 67 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения за поставку и распределение газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвед - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.

В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Стоит отметить, что за прошлый год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. При этом в неотопительный сезон задолженность уменьшалась.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в январе коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму.

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