Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы нарастили долги за коммуналку на 4 млрд

Комментариев: 1
За весь прошлый год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. Всего украинцы должны 67 миллиардов.
Украинцы продолжают накапливать долги за коммуналку
Украинцы продолжают накапливать долги за коммуналку

За первый месяц 2020 года долги за коммунальные услуги в Украине выросли почти на четыре миллиарда гривен и на начало февраля составили 67 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения за поставку и распределение газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвед - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.

В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Стоит отметить, что за прошлый год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. При этом в неотопительный сезон задолженность уменьшалась.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в январе коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: долги, коммуналка, задолженность, коммунальные услуги, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Предаторр    28.02.2020, 19:39
Оценка:  -2
Предаторр
Не может быть!Это всё кремлёвская пропаганда!Мы богатые и счастливые!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь