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Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ

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Глава МИД объяснил отказ Киева от возможности взаимного назначения послов в Украине и России.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что, пока Россия не выведет войска с Донбасса и не прекрат убийства украинцев, говорить о назначении посла нельзя. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 28 февраля..
 
"Посол - это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска - ред.) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", - отметил глава МИД.
 
По словам министра, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы.

"Есть специальная форма - так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", - указал он.

Пристайко также подчеркнул, что назначение посла - это чисто политический шаг, а для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, "ему достаточно поднять трубку и позвонить мне".
 
 

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, Дипломатия, посольство, посол, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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