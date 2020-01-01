Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ

Глава МИД объяснил отказ Киева от возможности взаимного назначения послов в Украине и России.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что, пока Россия не выведет войска с Донбасса и не прекрат убийства украинцев, говорить о назначении посла нельзя. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 28 февраля..

"Посол - это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска - ред.) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", - отметил глава МИД.

По словам министра, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы. "Есть специальная форма - так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", - указал он.

Пристайко также подчеркнул, что назначение посла - это чисто политический шаг, а для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, "ему достаточно поднять трубку и позвонить мне".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet