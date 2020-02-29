Верховная Рада рассмотрит отставку Гончарука - СМИ

Накануне Зеленский попросил парламент собраться на внеочередное заседание 4 марта, в том числе по вопросу Кабмина.

На внеочередном заседании 4 марта Верховной Рады рассмотрит отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает в субботу, 29 февраля, УП со ссылкой на источник в Офисе президента.

"По словам источника, на 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера. Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

По данным издания, накануне состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

"В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги. Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську. Премьер также отметил, что принимает волю президента", - утверждает издание.

При этом отмечается, что Гончарук не написал новое заявление об отставке.

Накануне стало известно, что Зеленский попросил Раду собраться, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабинете министров. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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