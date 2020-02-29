Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину не пустили главреда российского телеканала

Комментариев: 1
Главный редактор российского телеканала RTVI Пивоваров, согласно решению пограничников, не смог подтвердить цель визита.
Пивоварова "завернули" в аэропорту Киев
Пивоварова "завернули" в аэропорту Киев
facebook.com/alexey.pivovarov.16

В аэропорту Киев пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI, журналиста Алексея Пивоварова. Об этом он сообщил в Facebook в ночь на 29 февраля.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - написал он.

Пивоваров также опубликовал выданное ему решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы. Согласно документу, он "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

 

Отметим, за прошлый год СБУ запретила въезд в Украину 675 гражданам России.

Украинскому журналисту запретили въезд в Крым на 34 года
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, журналист, аэропорт Киев, пограничники, Запрет на въезд, запрет въезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ЗовПрироды    29.02.2020, 13:53
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Хорошо, что не пустили. Украина - не проходной двор для ватников.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь