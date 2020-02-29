В Украину не пустили главреда российского телеканала

Главный редактор российского телеканала RTVI Пивоваров, согласно решению пограничников, не смог подтвердить цель визита.

В аэропорту Киев пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI, журналиста Алексея Пивоварова. Об этом он сообщил в Facebook в ночь на 29 февраля.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - написал он.

Пивоваров также опубликовал выданное ему решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы. Согласно документу, он "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

Отметим, за прошлый год СБУ запретила въезд в Украину 675 гражданам России.

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