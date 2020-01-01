Задержанных на Азове рыбаков привлекли к админответственности

Задержанные российскими пограничники спустя две недели вернулись в Украину, их привлекли к административной ответственности.

Вернувшиеся в субботу, 29 февраля, в Украину рыбаки, задержанные в Азовском море российскими пограничниками, привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общепризнанной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года. Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море.

Их сопроводили в порт Бердянска и устанавливают обстоятельства их задержания российской стороной.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Напомним, 15 февраля стало известно, что Россия задержала в Азовском море судно с украинцами. Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

Позже в России заявили, что трое из четырех украинских рыбаков якобы признали факт незаконного вылова рыбы.

В свою очередь украинская полиция возбудила уголовное дело, расценив захват рыбаков как похищение.

Рыбаки были освобождены еще 25 февраля, но не могли вернуться в Украину из-за плохих погодных условий.

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