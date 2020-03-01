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На Донбассе погиб украинский военный

Комментариев: 17
Еще шесть военных были ранены. Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ пять раз, использую оружие, запрещенное Минском.
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня: один украинский военный погиб, еще шестеро ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 1 марта.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток - вблизи Песков, Лебединского, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили два обстрела украинских позиций вблизи Луганского, Нижнетеплого.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое военнослужащих ВСУ получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила оружие вне мест хранения на Донбассе. Сепаратисты разместили за пределами специально отведенных мест хранения 48 единиц вооружения и техники.

Также сообщалось, что два бойца ВСУ были ранены возле КПВВ Марьинка. Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, погибшие, погибшие в АТО, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (17)
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Колишній-східняк    01.03.2020, 20:38
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Ну что, Зеля, главное перестать стрелять? Ты до сих пор в это веришь?
Boxerogos    01.03.2020, 20:31
Оценка:  -7
Boxerogos
И что здесь необычного?Он ведь деньги получал за своё"геройство"на Донбассе?Получал.Льготами УБД пользовался?Пользовался.Его семья теперь кучу профита получит за него?Получит.Сплошная выгода,получается.Всё пучком!
WTF2wtf    01.03.2020, 20:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
Антибес,
скачи нахyй,
шизоид-украинофоб из раши с кучей служебных аккаунтов ...
Брюква_и_Клюква    01.03.2020, 20:37
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
А ты, Колян, когда в Сирию? У твоей вдовы, сорри, вдовца, будет шанс списать путинскую ипотеку за твой труп.
Брюква_и_Клюква    01.03.2020, 20:05
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Есть президенты патриоты, как Эрдоган, готовый жестко защищать свой народ от сизоносых мокшей-террористов, а есть зеленая аморфная сопля
х1976х    01.03.2020, 20:29
Оценка:  -6
х1976х
Решим порошенки начал войну с Донбассом.
WTF2wtf    01.03.2020, 20:31
Оценка:  +5
WTF2wtf
Путинское быдло обязано постоянно косить под дебилов или быть упоротыми дебилами ... упоротые шавки оккупантов, опустивших Донбасс
Letohradek    01.03.2020, 20:34
Оценка:  +5
Letohradek
Что ты несешь, недалекое? Посмотри хронику с Гиркиным, этот скот заявляет, что война на Донбассе началась именно с захвата Славянска, его спец.назовцами!
Брюква_и_Клюква    01.03.2020, 20:36
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
1976 xyй. Ты гонишь, чувак. Как пел пел великий Шевчук - "сходи-ка на рынок, купи там гуся - и крути ему мозги, быть может, он поверит в тебя"
WTF2wtf    01.03.2020, 20:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
Российский спецназ в феврале 2014-го захватил здание парламента АР Крым и устроил там свое незаконное "шоу", российские вояки начали захваты объектов по всему Крыму ...
WTF2wtf    01.03.2020, 20:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
Формально президент россии позже обратился в совет федерации и тот 1 марта 2014 предоставил ему разрешение на применение вооруженных сил РФ на территории Украины ...
На Донбассе россия начала воевать немного позже, оккупировав значительную часть Донбасса ... и больше всего от РФ пострадал Донбасс
WTF2wtf    01.03.2020, 20:44
Оценка:  +1
WTF2wtf
В 2015-м президент россии засекретил своим указом военные потери россии за границей, после больших потерь при штурме Дебальцево в начале 2015-го ...
colavova    01.03.2020, 19:48
Оценка:  +4
colavova
когда ВСУ стояло в пригородах Донецка, жертв было намного меньше
Letohradek    01.03.2020, 19:54
Оценка:  +3
Letohradek
Благодаря выбору зэбилов, мы имеем большие проблемы не только на фронте ...
WTF2wtf    01.03.2020, 20:09
Оценка:  +3
WTF2wtf
Там ничего не изменилось.
Позиции под Донецком давно не меняются.
х1976х    01.03.2020, 20:28
Оценка:  -4
х1976х
Меньше? ежедневно террористы всу убивали жителей Донбасса.
WTF2wtf    01.03.2020, 20:30
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тебя в Ичкерии российские солдаты в ходе карательной операции явно головы лишили, дебилоид ...
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