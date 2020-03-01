На Донбассе погиб украинский военный

Еще шесть военных были ранены. Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ пять раз, использую оружие, запрещенное Минском.

С начала текущих суток на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня: один украинский военный погиб, еще шестеро ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 1 марта.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток - вблизи Песков, Лебединского, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили два обстрела украинских позиций вблизи Луганского, Нижнетеплого.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое военнослужащих ВСУ получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила оружие вне мест хранения на Донбассе. Сепаратисты разместили за пределами специально отведенных мест хранения 48 единиц вооружения и техники.

Также сообщалось, что два бойца ВСУ были ранены возле КПВВ Марьинка. Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

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