СМИ узнали о возможных изменениях в Кабмине

На внеочередном заседании в среду могут уволить Гончарука и сменить четырех министров, узнали СМИ.

На заседании Верховной Рады 4 марта кроме премьер-министра могут сменить четырех министров, пишет УП в понедельник, 2 марта, со ссылкой на источник в руководстве Слуги народа.

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - говорит собеседник издания.

По данным УП, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности", - говорится в материале.

Отмечается, что неизвестные пока и кандидатуры в Минздрав и Минсоц.

Ранее СМИ сообщали, что Верховная Рада рассмотрит отставку Гончарука. Накануне Зеленский попросил парламент собраться на внеочередное заседание 4 марта, в том числе по вопросу Кабмина.

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