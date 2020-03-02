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В Харькове в метро задержали мужчину с гранатами

Комментариев: 1
При обыске у мужчины в рюкзаке нашли две боевые гранаты с запалами. Правоохранители выясняют, где мужчина приобрел гранаты и зачем они ему понадобились.
У пассажира харьковского метро нашли гранаты
У пассажира харьковского метро нашли гранаты
hk.npu.gov.ua

На станции метро Южный вокзал в Харькове у мужчины обнаружили две гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 2 марта.

Полиция остановила мужчину с рюкзаком, когда тот проходил через турникеты.

"При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату Ф-1 и 1 гранату РГД-5 с запалами к ним", - сказано в сообщении.

Задержанный оказался жителем Кировоградской области. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Теперь гранаты направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают, где мужчина приобрел гранаты и с какой целью их хранил. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Орехове Запорожской области на территории школы нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

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Теги: Харьков, метро, полиция, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СлепойПью    02.03.2020, 22:35
Оценка:  +1
СлепойПью
А вот действительно - нафига ему две гранаты? Вот ради интереса, что бы он с ними делал?
Почему люди такие бестолковые? Срок себе нажил на ровном месте, Рэмбо xyeв!
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